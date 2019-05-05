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Yevhen Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: 5 milyon Euro vereceklerdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Akhisarspor’dan ayrılarak La Liga 2 ekiplerinden Malaga’nın yolunu tutan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, İspanya’da yayım yapan Malaga Hoy gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda Galatasaray’ın kendisi için yaptığı transfer teklifini dile getirdi.

Yevhen Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: 5 milyon Euro vereceklerdi

Devre arasında Akhisarspor'dan ayrılarak La Liga 2 ekiplerinden Malaga'nın yolunu tutan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, İspanyol basınına verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için yaptığı transfer teklifini açıkladı. Ocak ayında yaşanan transfer süreci hakkında konuşan 33 yaşındaki forvet, Galatasaray'dan teklif aldığını belirtirken Akhisarspor'un kendisini bırakmadığını söyledi. Devre arasında Malaga'ya transfer olan Yevhen Seleznov, İspanyol ekibinde 12 maça çıkarken henüz gol kaydedemedi.

YEVHEN SELEZNOV'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“Futbol benim hayatım ve Akhisar’dan Malaga’ya gelirken çok büyük risk aldım çünkü Türkiye liginde oynuyordum. Ancak Malaga, benden oynamamı ya da gol atmamı değil, takıma katkı sağlamamı istedi. Ben de bu teklifi kabul ettim. Akhisarspor’a transfer olmamı sağlayan kişi Okan Buruk’tur. Takım çok kaliteliydi ve harika bir atmosfer vardı. Türkiye Kupası’nı yarı finalde Galatasaray’ı, finalde de Fenerbahçe’yi yenerek kazandık. Sonrasında ise başkan, teknik direktörü kovdu.”

“Yeni hoca Safet Susic ile de Galatasaray’ı yenerek Süper Kupa’yı kazandık. Ancak o da 5 maç sonra takımdan ayrıldı. Takıma futboldan anlamayan bazı oyuncuları almıştı. Sonrasında göreve gelen Cihat Arslan ile birlikte ise daha az süre bulmaya başladım. Çünkü kendisi Josue’yi tercih ediyordu.”

"5 MİLYON EURO VERECEKLERDİ"

“Herkes benim çok konuşmadığımı bilir. Ancak Josue bana her antrenmanda ‘Bunu neden yapmıyorsun? Şunu niçin yapmıyorsun?’ gibi şeyler sorardı. Bir gün antrenmanda beni tekmeledi ve yüz yüze geldik ama kavga etmedik. Hoca ikimizi de antrenmanın dışına çıkardı. Ne var ki ertesi gün Josue maçtaydı, bence PAF takımındaydım. Gerçekten inanılmazdı. Galatasaray, 2018 yazında beni 5 milyon euro karşılığında transfer etmek ve Şampiyonlar Ligi’nde oynatmak istedi. Üstelik bana her maç ilk 11’de oynama garantisi vermişlerdi. Ancak başkan beni satmadı.”

“Bu teklifin iki ay sonrasında ise beni PAF takımına gönderdi çünkü hoca böyle istemişti. Tüm bu olanlardan sonra soyunma odasında üzerimde büyük bir ağırlık hissetmeye başladım. Beni ilk fırsatta göndereceklerdi. Benim kulüple bir problemim yoktu ama beni sevmiyorlarsa satabilirlerdi. Devre arasında başka seçeneklerim de vardı ama Malaga beni çok istedi. Normalde bir önceki yaz Galatasaray’a gidecektim ama Türkiye’de daha çok maaş alabileceğim 7-8 kulüpten teklif gelse bile Malaga koçu Juan Ramon Lopez Muniz’in beni araması buraya gelmemde etkili oldu."


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