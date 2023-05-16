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Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

16.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yiğit Kirazcı başarılı oyunculuğuyla, yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Daha önce Murat Dalkılıç’ın “Yani” klibinde oynadığı ortaya çıkan Yiğit Kirazcı'nın şimdi de ünlü olmadan oynadığı bir klip gündem oldu.

Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Son olarak The Split dizisinin uyarlaması olan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Yıldırım karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Kirazcı'nın yıllar önce rol aldığı klip ortaya çıktı.

Seviyor Sevmiyor dizisiyle tanınmaya başlayan Kirazcı, meğerse yıllar önce şarkıcı Gökçe'nin bir klibinde yer almış.

Yiğit Kirazcı klip

Gökçe'nin 2009 yılında yayınlanan "Anladım ki" klibinde rol alan Kirazcı'nın o görüntüleri, sosyal medyada gündeme geldi.

Yiğit Kirazcı klip 1

Ünlü oyuncunun eski halini görenler inanamadı.

Yiğit Kirazcı klip 3

Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.

Yiğit Kirazcı

Üniversite yıllarında modellik yapan ve reklamlarda oynayan Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile dikkatleri üzerine çekti.

Yiğit Kirazcı 4

38 yaşındaki oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle büyük bir başarıya imza attı.

Yiğit Kirazcı 5

Uluslararası Milano Film Festivali’nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Yiğit Kirazcı 6

50m2 dizisinde 'Yakup' karakterine hayat veren oyuncu 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki 'Demir Yılmaz' karakterini canlandırdı.

Yiğit Kirazcı 7

Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren oyuncu son olarak 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol aldı.

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