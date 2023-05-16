Yiğit Kirazcı'nın ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Son olarak The Split dizisinin uyarlaması olan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Yıldırım karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Kirazcı'nın yıllar önce rol aldığı klip ortaya çıktı.

Seviyor Sevmiyor dizisiyle tanınmaya başlayan Kirazcı, meğerse yıllar önce şarkıcı Gökçe'nin bir klibinde yer almış.

Gökçe'nin 2009 yılında yayınlanan "Anladım ki" klibinde rol alan Kirazcı'nın o görüntüleri, sosyal medyada gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun eski halini görenler inanamadı.

Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında modellik yapan ve reklamlarda oynayan Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile dikkatleri üzerine çekti.

38 yaşındaki oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Milano Film Festivali’nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

50m2 dizisinde 'Yakup' karakterine hayat veren oyuncu 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki 'Demir Yılmaz' karakterini canlandırdı.

Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren oyuncu son olarak 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol aldı.



