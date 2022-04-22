Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldı. Ayrılıktan sonra Aral eski aşkına göndermelerde bulunurken bir çirkin hareket daha gündeme geldi.

İddiaya göre Yiğit Marcus Aral eski sevgilisinin ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi. Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.

Bunu öğrenen güzel model ise dün "Amerika hattımdan gelen mesajlara itibar etmeyin. Telefonum hack'lendi" açıklaması yapmak zorunda kaldı.



