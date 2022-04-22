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Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku

22.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin ile ayrılan Yiğit Marcus Aral eski sevgilisini rahat bırakmıyor. Daha önce eski aşkına eskort göndermesi yapan Aral şimdi de genç kadının iddialara göre telefonunu hack'ledi ve telefondaki kayıtlı kişilere çirkin mesajlar attı.

Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin'in peşini bırakmıyor! Cinsel içerikli mesaj şoku

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldı. Ayrılıktan sonra Aral eski aşkına göndermelerde bulunurken bir çirkin hareket daha gündeme geldi.

İddiaya göre Yiğit Marcus Aral eski sevgilisinin ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi. Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.

Bunu öğrenen güzel model ise dün "Amerika hattımdan gelen mesajlara itibar etmeyin. Telefonum hack'lendi" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Yiğit Marcus Aral şoke etti! Eski sevgili Şevval Şahin'e çirkin imaYiğit Marcus Aral şoke etti! Eski sevgili Şevval Şahin'e çirkin ima


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Şevval Şahin
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