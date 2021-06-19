Yiğit Şardan kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Yiğit Şardan’ın serveti ne kadar?

Galatasaray’da Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Yiğit Şardan, camiadan gelen taleplerden dolayı aday olduğunu açıklamıştı. Seçimde gri renkli oy pusulasına sahip olan Yiğit Şardan, reklamcılıkla uğraşıyor.

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

1963’te İstanbul’da doğan Mehmet Yiğit Şardan, ortaokulu Galatasaray Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji’nde bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden mezun oldu.

YİĞİT ŞARDAN NE İŞ YAPIYOR?

Reklam, İletişim ve televizyon içeriği alanlarında uzun senelerdir faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Yiğit Şardan, 1992'de reklam kariyerine bir süre ara verdikten sonra ATV'nin kuruluşunda yer aldı.

2009-2011 yıllarında Reklamcılar Derneği Başkanı olan Yiğit Şardan, 2013’te fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, geliştirmek amacıyla YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’ni kurdu.

Kendisi de millî bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray’da Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Yiğit Şardan, ayrıca Türkiye Formula 1 Komitesi kurucu üyesidir.