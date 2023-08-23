'Yıkılıyo' şarkısıyla bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Ayça Yalı Çapkını'nın yıldızının yeğeni çıktı

Bir dönemin efsane pop sanatçıları arasında yer alan ünlü şarkıcı Ayça, Okan Bayülgen’in sunduğu Zaga programında tanınmış ve “Yıkılıyo” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 51 yaşında olan ve müzik hayatını devam ettirmeyen ünlü isim Ayça, Bodrum'da sakin bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Ayça son haliyle zaman zaman gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı Ayça hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Ünlü ismin amcasının Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor olduğunu duyanlar inanamadı.

Zaga'da yer aldığı skeçlerle adını duyuran Ayça, Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile üne kavuştu. Şarkıda, skeçlerinde ve yer aldığı reklam filmlerinde söylediği "Yıkılıyo", "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi sözler kendisiyle özdeşleşti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Keman Bölümünü bitirdi. Aynı zamanda piyanoyu da iyi derecede çalmaktadır. Okul sonrası hemen profesyonel olarak vokalistliğe başladı.

Başta Yeşim Salkım’a sahnede olmak üzere birçok sanatçıya albümlerinde vokal yaptı. O sırada kuzeninin yönlendirmesiyle yeni kurulan Eko TV’de Vj’liğe başladı.

2004 yılında müzik dünyasına adımını atarak ilk albümü “Yıkılıyo”yu çıkardı.

2005’te “Hırsız Var” filminin müziğini seslendirdi ve “Çekicek Kulaklarımı” bir remix albüm olarak kendi adıyla piyasaya sürüldü. 7 Şubat 2008’de “Ciddiyete Davet” adlı albümünde Mete Özgencil’le çalıştı.

2010’da single çalışması “Yerse” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 8 Kasım 2013’te annesini kaybeden sanatçı sıkıntılı günler geçirdi. Kısa süre sonra Bodrum'a yerleşti ve şarkıcılık mesleğini bıraktı.





