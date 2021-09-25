'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!

'Yıkılıyo' şarkısıyla hafızalara kazınan güzel şarkıcı Ayça Tekindor, tanınmaz hale geldi. Ayça Tekindor'un son halini görenler ''yıllar acımamış'' demekten kendini alamadı. İşte Ayça Tekindor'un son hali:

ZAFER ALGÖZ İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ayça Tekindor, Arif V 216 filmi için Twitter hesabından ''Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film'' yorumunu yaparak, oyuncu Zafer Algöz'ü kızdırmıştı. Filmin oyuncularından Zafer Algöz, Tekindor'a ''İBAN gönder, paranı geri göndereyim'' yanıtını vererek yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi.

''HERKES KALİTESİNİ BELLİ EDER''

Ayça Tekindor, Zafer Algöz'ün ses getiren yanıtına şu yorumu yapmıştı: İlk ve son. Ben bu tür olaylardan uzak durmak için Bodrum’a yerleştim, emekli oldum, hayalimdeki hayatı yaşıyorum. Bir filme ‘’Muhtemelen’’ hayatımda gördüğüm en kötü film dediğim için (ki öyle) böyle bir cevap veriliyorsa, şahsen güler, geçerim. Zaga’da beş yıl kendisiyle çalıştım, yaşına olan saygımdan da susarım. Söz uçar, yazı kalır. Herkes, kendini bir şekilde ifade eder. Kalitesini de belli eder. Burada sinema bileti zaten ucuz. Zamanımı geri veremeyeceğine göre de bu işi uzatmam.

AYÇA TEKİNDOR KİMDİR?

Ayça Tekindor, 23 Haziran 1972 tarihinde dünyaya geldi. Zaga'da yer aldığı skeçlerle adını duyurdu. Elli Kokkinou'nun 'Masai' şarkısının Türkçe versiyonu olan 'Yıkılıyo' ile şöhrete kavuştu.

Ayça'nın şarkısında ve skeçlerinde söylediği 'Yıkılıyo', 'Şişt! Bıyıklı' ve 'Degajeme doğru' gibi sözleri yıllarca Türk dinleyicisinin hafızasına kazındı.

ÇETİN TEKİNDOR'UN YEĞENİ

Ayça Tekindor, Türk yapımlarına oyunculuğu ve karizmasıyla imza atmış usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğenidir.



