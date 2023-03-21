Deniz altı nasıl yazılır, deniz altı yazımı nasıl olmalıdır? Deniz altı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Deniz ve alt sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşan deniz altı sözcüğü farklı anlamları ifade eder. Deniz altında bulunan deniz altında yapılan ve dalgalara karşı açık anlamına gelir. Yazımı sıklıkla karıştırılan bu sözcüğün doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilir. Dilimizi en doğru şekli ile kullanabilmek için yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Türk Dil Kurumu sözcüklerin doğru yazılışlarını yayınlar. Deniz altı kelimesi kaynaklarda ayrı olarak yazılır.

Deniz altı nasıl yazılır?

Sözcük bakımından oldukça zengin olan dilimizde pek çok birleşik kelime de yer alır. Belirli kurallara göre birleşik kelimeler ayrı ya da bitişik olarak yazılır. Bu sözcüklerin yazılışında zaman zaman yanlışlıklar meydana gelir. Deniz altı yazımı da pek çok kişi tarafından merak edilir. Deniz altı TDK kaynaklarında ayrı olarak yazılır. Sözcüğün doğru kullanımı iki kelimenin ayrı ayrı yazıldığı şeklindedir. "Deniz altı bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı da "hayır"dır. “Denizaltı” şeklindeki kullanım hatalıdır.

Deniz altı doğru yazılışı nedir?

Denizin altında yolculuk yapmaya yarayan araç deniz altı olarak bilinir. Farklı uzunluk ve genişlikleri bulunan deniz altları basınca karşı da dayanıklıdır. Dilimizde bulunan birleşik kelimeler arasında yer alan deniz altı ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır konusu yaygın olarak karıştırılır. Sözcüğün doğru şekildeki kullanımı “deniz altı” şeklindedir. Birleşik olarak yazılan “denizaltı” şeklindeki kullanımı ise yanlış olarak belirtilmiştir. Ayrı yazılan birleşik kelimelerden biri de deniz altıdır.