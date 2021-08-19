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Yılan Hikâyesi'nin Başak'ı Betül Şahin tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu

19.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Yılan Hikâyesi'nde komiser Başak'ı canlandıran Betül Şahin şimdilerde Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan Şahin yıllara da meydan okuyor.

Yılan Hikâyesi'nin Başak'ı Betül Şahin tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu

Başrollerinde Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yılan Hikâyesi 2000'li yıllarda ekranlarda adeta fırtınalar estirmişti. Her bölümüyle ve oyuncusuyla uzun yıllar konuşulan dizide komiser Başak karakteriyle Betül Şahin de beğeni toplayan bir isimdi.

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizide hırçın halleri ile dikkat çeken Başak Komiseri canlandıran Betül Şahin, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Ancak 46 yaşındaki oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

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Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Şahin, zaman zaman cesur paylaşımlar da yapıyor. Betül Şahin bir süredir tatilde denizin tadını çıkarıyor.

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Tatil pozlarıyla dikkat çeken Betül Şahin adeta yıllara meydan okuyor.

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Bazı kullanıcılar oyuncunun botoks yaptırdığını söylese de çoğu takipçi Betül Şahin'in yaşına rağmen formunu koruduğunu ve doğal göründüğünü söylüyor.


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