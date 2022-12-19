Yılan Hikâyesi'nin Memoli'si Memet Ali Alabora'dan seks itirafı! "Açık havada..."

1999-2002 yıllar arasında Yılan Hikâyesi dizisinde Memoli karakterini canlandıran Memet Ali Alabora uzun yıllardır Londra'da yaşıyor. Hakkında çeşitli davalar olan Alabora burada farklı işlerde çalışıyor ve sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Memet Ali Alabora son olarak Cake mosq'un "Buralarda Neler Dönüyor Bi' Bilsen" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu burada kendisine sorulan sorulara açık açık yanıt verdi.

Alabora gelen "Koli (seks) yaptığın en sıra dışı yer?" sorusuna verdiği yanıtla ağızları açık bıraktı.

CİNSEL İLİŞKİ AÇIKLAMASI

Memet Ali Alabora itirafında "Açık havada kale duvarı... Bilinmeyen yönlerimi Cake ortaya çıkarıyor" dedi.

Athena’nın “Ses Etme” parçasının klibinden de hatırladığımız, drag queen Cake Mosque (Onur Gökhan Gökçek) ise bu yanıta "Bu zamana kadar gelmiş en güzel cevaplardan bir tanesi gurur duyuyorum seninle" dedi.

Memet Ali Alabora ayrıca "Porno mu erotik film mi?" sorusuna ise "Gerçek seks" yanıtını verdi.

