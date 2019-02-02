Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi ne yapıyor?

Başrollerini Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu.
Onlardan biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi. İşte Yılan Hikayesi'nin Elenisi'nin son hali.
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