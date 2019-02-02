Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi ne yapıyor?

Başrollerini Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu. Onlardan biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi. İşte Yılan Hikayesi'nin Elenisi'nin son hali.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Bir zamanların rekortmen dizisi Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu.

O isimlerden biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.

Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 47 yaşında!

Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü.

6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu.

Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor.

1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.

Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso 2017 şubat ayında anne oldu.

Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso