Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi ne yapıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 02.02.2019 01:56 | Son Güncelleme

90'lı yıllara damga vuran dizilerden olan Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdilerde çok değişti.

Başrollerini Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu.

Onlardan biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi. İşte Yılan Hikayesi'nin Elenisi'nin son hali.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Bir zamanların rekortmen dizisi Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu.

Bir zamanların rekortmen dizisi Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu.

O isimlerden biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.

O isimlerden biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.

Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 47 yaşında!

Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 47 yaşında!

Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü.

Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü.

6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu.

6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu.

Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor.

Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor.

1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.

1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.

Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso 2017 şubat ayında anne oldu.

Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso 2017 şubat ayında anne oldu.

Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.

Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katerina Moutsatso yılan hikayesi yılan hikayesi eleni yılan hikayesi eleni son hali

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit

Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Vegan olması' karşılığı hayranına ömür boyu bilet sözü veren Beyonce...

Sosyal medyayı sallayan teklif...

Jessica Biel’i, eşi Justin Timberlake sosyal medyada ifşa ederse...

Yok böyle ifşa... Sosyal medyada olay oldu

Acun Ilıcalı, Survivor çekiminden paylaştı

Survivor çekiminden ilk kareyi paylaştı

'Karabiberim'in güzeli İknur Soydaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

'Karabiberim'in güzelinden yıllar sonra gelen itiraf

Aleyna Tilki, Reynmen'e meydan okudu!

Aleyna Tilki, Reynmen'e meydan okudu!

Olivia Buckland önce üzdü sonra heyecan yarattı

Olivia Buckland önce üzdü sonra heyecan yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.