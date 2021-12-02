Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

Başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın paylaştığı Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle akıllarda yer edinen Katerina Moutsatsos, güzelliğiyle görenleri büyüledi. İşte Katerina Moutsatsos'un son hali:
1972 yılında Kaliforniya'da doğan Katerina Moutsatsos, Yunan bir deniz subayının kızı olarak dünyaya geldi. 6 yaşında baleye başlayan yıldız, çeşitli müzikallerde sahneye çıktı. Londra Kraliyet Dans Akademisi'nde okuyan güzel, Sorbonne Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.
2012 yılında ABD'li yapımcı Charles Como ile evlenen Moutsatsos, aynı zamanda 2 erkek çocuğu annesi.
1995 yılında başladığı kariyerini, 2014 yılında sonlandıran oyuncu, sanat hayatına çeşitli projelerde seslendirme yaparak devam etti.
49 yaşındaki Moutsatsos, Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.
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