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Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

02.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999-2002 yılları arasında ekranlara gelen Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Katerina Moutsatsos, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşırttı.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

Başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın paylaştığı Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle akıllarda yer edinen Katerina Moutsatsos, güzelliğiyle görenleri büyüledi. İşte Katerina Moutsatsos'un son hali:

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

1972 yılında Kaliforniya'da doğan Katerina Moutsatsos, Yunan bir deniz subayının kızı olarak dünyaya geldi. 6 yaşında baleye başlayan yıldız, çeşitli müzikallerde sahneye çıktı. Londra Kraliyet Dans Akademisi'nde okuyan güzel, Sorbonne Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

2012 yılında ABD'li yapımcı Charles Como ile evlenen Moutsatsos, aynı zamanda 2 erkek çocuğu annesi.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

1995 yılında başladığı kariyerini, 2014 yılında sonlandıran oyuncu, sanat hayatına çeşitli projelerde seslendirme yaparak devam etti.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

49 yaşındaki Moutsatsos, Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatsos son haliyle şaşırttı! 'Yıllar işlememiş!'


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