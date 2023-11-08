MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ı olarak hafızalara kazındı! Tunca Aydoğan'ın son halini görenler çok şaşırdı

Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ı olarak hafızalara kazındı! Tunca Aydoğan'ın son halini görenler çok şaşırdı

08.11.2023 14:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999-2002 yılları arasında yayınlanan ve döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. Başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora’nın paylaştığı dizide kötü adam Kürşat karakterine hayat veren Tunca Aydoğan o rolü ile hafızalarımıza kazındı. Uzun saçlarıyla hatırladığımız ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yılan Hikayesi dizisinde yer alan oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Emre Kınay gibi isimlerin yer aldığı dizide kötü adam Kürşat karakterine hayat veren Tunca Aydoğan o rolü ile hafızalarımıza kazındı.

kürşat 2

Şimdilerde 56 yaşında olan Tunca Aydoğan Yılan Hikayesi dizisinin ardından Kara İnci, İffet, Aşk Yeniden ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali gündem oldu.

kürşat 3

Uzun saçlarıyla hatırladığımız Tunca Aydoğan'ı görenler çok şaşırdı. Saçlarını kestiren ünlü ismin yıllar içindeki değişimine yorum yağdı. Başarı oyuncuya sosyal medyada; 'Yaşlanmışsın', 'Yıllar sana yaramamış', gibi yorumlar yapıldı.

kürşat 4

Tunca Aydoğan 10 Haziran 1967 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğunda müziğe olan ilgisi nedeniyle Gülseren Sadak'tan piyano eğitimi alan Aydoğan, ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan eğilimi nedeniyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alarak 1990 yılında mezun oldu.

Tunca Aydoğan 1

Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı.

Tunca Aydoğan 2

1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı.

Tunca Aydoğan 3

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat'a bir darbe de 'Enercii'den! KaldırıldıDilan Polat'a bir darbe de 'Enercii'den! Kaldırıldı
Konuğunun ne iş yaptığını duyunca inanamadı! O anlar gündem oldu Konuğunun ne iş yaptığını duyunca inanamadı! O anlar gündem oldu
Flaş ayrılık! O isim veda ediyor Flaş ayrılık! O isim veda ediyor
Anahtar Kelimeler:
Tunca Aydoğan yılan hikayesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.