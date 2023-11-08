Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ı olarak hafızalara kazındı! Tunca Aydoğan'ın son halini görenler çok şaşırdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yılan Hikayesi dizisinde yer alan oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Emre Kınay gibi isimlerin yer aldığı dizide kötü adam Kürşat karakterine hayat veren Tunca Aydoğan o rolü ile hafızalarımıza kazındı.

Şimdilerde 56 yaşında olan Tunca Aydoğan Yılan Hikayesi dizisinin ardından Kara İnci, İffet, Aşk Yeniden ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali gündem oldu.

Uzun saçlarıyla hatırladığımız Tunca Aydoğan'ı görenler çok şaşırdı. Saçlarını kestiren ünlü ismin yıllar içindeki değişimine yorum yağdı. Başarı oyuncuya sosyal medyada; 'Yaşlanmışsın', 'Yıllar sana yaramamış', gibi yorumlar yapıldı.

Tunca Aydoğan 10 Haziran 1967 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğunda müziğe olan ilgisi nedeniyle Gülseren Sadak'tan piyano eğitimi alan Aydoğan, ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan eğilimi nedeniyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alarak 1990 yılında mezun oldu.

Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı.

1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı.









