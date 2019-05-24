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Yılan sokmasından dünyada her yıl kaç kişi ölüyor?

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Yılan sokması nedeniyle dünyada her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılan sokmasından dünyada her yıl kaç kişi ölüyor?

CNN'de yer alan haberde, dünyada yılan sokmasından her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılan sokması nedeniyle her yıl en az 400 bin kişinin de sakat kaldığı kaydedildi.

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Wellcome Trust, yılan sokmalarının herhangi bir tropikal hastalıkla karşılaştırıldığında daha fazla ölüme ve sakatlığa neden olduğunu belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GİZLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİSİ

Yılan sokmalarından kaynaklanan insan ölümlerinin, dünyanın en büyük ve en gizli sağlık sorunlarından birisi olduğu ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yılan sokmalarının neden olduğu ölümlerin sayısını azaltma amacıyla bir yol haritası belirleyeceğini duyurdu.

DSÖ, yılan sokmalarına karşı eğitimin önemli olduğuna işaret ederek, 136 milyon dolarlık yatırımla 2030 yılına kadar ölüm ve sakatlık sayısının yarıya indirilmesinin amaçlandığı da kaydedildi.

Wellcome Trust kuruluşundan Prof. Mike Turner, yılan sokmalarının tedavi edilebilir olduğunu dile getirerek, doğru panzehire erişimle hayatta kalma şansının artırıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yılan zehir ölüm

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YILANIN ŞU DURUŞU YENİ YAPILAN İSTANBUL HAVALİMANI ANDIRIYOR. YANİ İSRAİLİN SİMGESİ.
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