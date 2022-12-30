MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 2023 yılbaşı programları ve dizileri

Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 2023 yılbaşı programları ve dizileri

30.12.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşını evde sıcak bir ortamda kutlayacak olan vatandaşlar 2023 yılbaşı gecesinde televizyonda hangi programlar ve diziler olduğunu merak ediyor. Yılbaşı akşamı televizyonda neler var sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte 2023 yılbaşı programları ve dizileri...

Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 2023 yılbaşı programları ve dizileri

Yılbaşı programları ve bu programlara katılan konuklar her sene merakla beklenen içerikler arasında yer alıyor. Yılbaşına evde giren kişiler televizyonda programlar ve diziler arasında dönüp dolaşıyor. 2023 yılbaşında televizyonda hangi program ve dizilerin yer alacağı merak ediliyor. Yılbaşı programları her sene renkli görüntüleri izleyicilere sunuyor. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler bulunuyor.

2023 YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR?

KANAL D

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135456

20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yayınlanacak. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli yer alıyor.

SHOW TV

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135524

20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show bu sene de ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

ATV

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135514

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.

FOX

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135506

20.00 Benden Ne Olur (Film)

22.30 Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer’in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.

STAR TV

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135444

20.00 - İBO Show

İbo Show, yılbaşı ekranlarının vazgeçilmez programları arasında bulunuyor. İbo Show yılbaşı bölümüne oldukça fazla konuk katılıyor. Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

TV8

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135424

20.00 - O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)

Yılbaşında en çok izlenen programlardan olan O Ses Türkiye yarışmasının konukları her sene merak ediliyor. TV8 yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

TRT 1

Ekran görüntüsü 2022-12-30 135434

20.00 - Gönül Dağı

00.00 - 1'de Nostalji

TRT ekranlarında "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."
Son hali şoke etti! "Büyük beden model olmuş"Son hali şoke etti! "Büyük beden model olmuş"
Yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndüYine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 Güldür Güldür O Ses Türkiye İbo Show Şarkılar Bizi Söyler tv 8 yılbaşı gecesi yılbaşı programları ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

G.Saray'dan olay yanıt! 'Sus' ve 'Çıldırın!'

G.Saray'dan olay yanıt! 'Sus' ve 'Çıldırın!'

Joker için İrem Derici'yi aradılar! Sahnede olduğunu duyunca...

Joker için İrem Derici'yi aradılar! Sahnede olduğunu duyunca...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.