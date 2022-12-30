Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 2023 yılbaşı programları ve dizileri

Yılbaşı programları ve bu programlara katılan konuklar her sene merakla beklenen içerikler arasında yer alıyor. Yılbaşına evde giren kişiler televizyonda programlar ve diziler arasında dönüp dolaşıyor. 2023 yılbaşında televizyonda hangi program ve dizilerin yer alacağı merak ediliyor. Yılbaşı programları her sene renkli görüntüleri izleyicilere sunuyor. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler bulunuyor.

2023 YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR?

20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yayınlanacak. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli yer alıyor.

20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show bu sene de ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.

20.00 Benden Ne Olur (Film)

22.30 Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer’in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.

20.00 - İBO Show

İbo Show, yılbaşı ekranlarının vazgeçilmez programları arasında bulunuyor. İbo Show yılbaşı bölümüne oldukça fazla konuk katılıyor. Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

TV8

20.00 - O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)

Yılbaşında en çok izlenen programlardan olan O Ses Türkiye yarışmasının konukları her sene merak ediliyor. TV8 yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

TRT 1

20.00 - Gönül Dağı

00.00 - 1'de Nostalji

TRT ekranlarında "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.



