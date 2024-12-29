MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılbaşı gecesi geleneğini paylaştı! Heidi Klum karların içinde neredeyse çıplaktı...

Yılbaşı gecesi geleneğini paylaştı! Heidi Klum karların içinde neredeyse çıplaktı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Heidi Klum her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Klum son olarak yılbaşı geleneğini açıkladı ve karlar içinde iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Yılbaşı gecesi geleneğini paylaştı! Heidi Klum karların içinde neredeyse çıplaktı...

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum üstsüz halde plajda dolaşması ve bunları paylaşmasıyla sık sık gündeme geliyor.

Gelen tepkiler sonrası "70 yaşımda da göğüslerim dışarıda plajda koşturmaya devam edeceğim" diyen Heidi Klum yine adından söz ettirdi.

Son olarak ailesiyle kar tatilinde olan Klum yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi. Karların içinde kırmızı iç çamaşırlarıyla poz veren model "Yılbaşı gecesi bir geleneğiniz var mı? Benim için... kırmızı dantel" dedi.

2

Kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla dikkat çeken Heidi Klum "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" demişti.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 143423

Ünlü modelin güzellik sırrı da merak ediliyordu. Klum'un güzellik sırrı protein takviyesinden geçiyor. Bunun için bol bol et tüketiyor. Bu programla yağ yakımı artarken iştah açan hormonlar frenleniyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren model, her sabah kahvaltı öncesi içilen limonlu içecekle güne başlanıyor. Vücudu şiş tutacak asitli içeceklerden, tuz tüketiminden ve sakız çiğnemekten kaçınıyor.

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

Kuyumcularda yeni dönem! ‘Sertifika ve seri numarası olacak’

Kuyumcularda yeni dönem! ‘Sertifika ve seri numarası olacak’

En düşüğünden en yükseğine tüm ihtimaller bir tabloda

En düşüğünden en yükseğine tüm ihtimaller bir tabloda

İmralı'dan gelen mesaj sonrası MHP'den ilk açıklama! "100 yılın fırsatı ortaya çıktı"

İmralı'dan gelen mesaj sonrası MHP'den ilk açıklama! "100 yılın fırsatı ortaya çıktı"

Futbol tarihinde daha önce böyle imza görülmedi! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, tarihe adını altın harflerle kazıyacak

Futbol tarihinde daha önce böyle imza görülmedi! Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, tarihe adını altın harflerle kazıyacak

Fatih Terim, Fenerbahçe'den iki yıldızı Suudi Arabistan'a transfer etmek istiyor!

Fatih Terim, Fenerbahçe'den iki yıldızı Suudi Arabistan'a transfer etmek istiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.