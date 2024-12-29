Yılbaşı gecesi geleneğini paylaştı! Heidi Klum karların içinde neredeyse çıplaktı...

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum üstsüz halde plajda dolaşması ve bunları paylaşmasıyla sık sık gündeme geliyor.

Gelen tepkiler sonrası "70 yaşımda da göğüslerim dışarıda plajda koşturmaya devam edeceğim" diyen Heidi Klum yine adından söz ettirdi.

Son olarak ailesiyle kar tatilinde olan Klum yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi. Karların içinde kırmızı iç çamaşırlarıyla poz veren model "Yılbaşı gecesi bir geleneğiniz var mı? Benim için... kırmızı dantel" dedi.

Kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla dikkat çeken Heidi Klum "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" demişti.

Ünlü modelin güzellik sırrı da merak ediliyordu. Klum'un güzellik sırrı protein takviyesinden geçiyor. Bunun için bol bol et tüketiyor. Bu programla yağ yakımı artarken iştah açan hormonlar frenleniyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren model, her sabah kahvaltı öncesi içilen limonlu içecekle güne başlanıyor. Vücudu şiş tutacak asitli içeceklerden, tuz tüketiminden ve sakız çiğnemekten kaçınıyor.