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Yılbaşı Gecesi ile ekrana dönüyor! Gülse Birsel'den Avrupa Yakası ve Burhan Altıntop itirafı

20.12.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, yeni filmi 'Yılbaşı Gecesi' ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Birsel, hem yeni filmini hem de efsane dizisi Avrupa Yakası ve Burhan Altıntop karakteriyle ilgili açıklamalar yaptı. Burhan karakterinin ayrı bir proje olması için çok teklif geldiğini söyleyen Birsel, "Defalarca konuştuk da bunu Engin'le. Ama artık bizi heyecanlandırmıyordu" dedi.

Yılbaşı Gecesi ile ekrana dönüyor! Gülse Birsel'den Avrupa Yakası ve Burhan Altıntop itirafı

tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel konuk oldu. Gülse Birsel, 30 Aralık'ta Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayacak olan yeni filmi 'Yılbaşı Gecesi'ni anlatan Birsel, "Hiç seyirciyi sıkmadan, güldürerek, eğlendirerek ilginç bir hikâye anlattık. Bu film bence seyredenlerin kafasında bir cümle bir tat bırakacak" dedi.

"AVRUPA YAKASI NEDEN BİTTİ?"

Candaş Tolga Işık’ın bir dönemin popüler dizisi olan ‘Avrupa Yakası’na ilişkin sorularına yanıt veren Gülse Birsel, “Avrupa Yakası’nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190’ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; ‘Artık Burhan Altıntop’a, Aslı’ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanlıyla şerefiyle…Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

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"KİMSE SEYRETMEZ"

Birsel sözlerinin devamında ise, “Plato Film, laf arasında sen bize bir dizi yaz demişti. Ben yazayım dedim ve yazdım. Sonrasında Sinan Çetin’de onu unutmuş. Diziyi kanala götürdük. atv baktı dedi ki; ‘Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çok AB grubu bir iş. Çok tatlı bir iş, biz seyrederiz ama seyircimiz seyretmez’ dediler. Sonra ‘Senin güzel hatırın için 7-8 bölüm gidelim zaten yaz gelecek, koyalım bakalım belki seyreden olur’ dendi. Hemen birinci bölümden birinci olduk” dedi.

"BURHAN ALTINTOP'A ÇOK TALEP GELDİ"

Candaş Tolga Işık'ın "Burhan Altıntop hiç aklından geçmedi mi ayrı bir proje olarak?" sorusunu yanıtlayan Birsel, "Yapılabilirdi, çok da talep olduğunu biliyorsun, yapımcılardan, sinemacılardan ve kanallardan "Defalarca konuştuk da bunu Engin'le. Her seferinde şu noktaya geldik. Biz doyduk. Bizi artık heyecanlandırmıyor. O kadar çok hikaye yazdım ki Burhan Altıntop'a" dedi.

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"350 BÖLÜM DİZİ YAZDIM"

Avrupa Yakası’na başladığı dönemde Türkiye’deki dizilerin 42-43 dakika olduğunu belirten Gülse Birsel, “Şu ana kadar 350 bölüm dizi yazdım. En son televizyonda Jet Sosyete’yi 160 dakika civarında bıraktım. Artık hani kalıcı bir hastalığa yakalanmama çok az bir vakit vardı. Oradan, başka bir dijital platforma geçtik ve son sezonu orada yaptık. En güzeli de son sezonumuzdur” ifadelerini kullandı.

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Televizyonu hala çok sevdiğini belirten Gülse Birsel, aynı zamanda televizyonda şu anda yapılabilir bir formatın olmadığını da belirtti.

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Birsel sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
“80 dakikaya bile razıyım. Ben yaparım da ama benim komedim aile komedisidir. Çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama minütaj olarak uyamam ona. Bundan sonraki ilk dizimde yine Disney’de olacak. Son 7-8 yıldır televizyona komedi dizisi yazan da benden başka 140 dakika yazan da pek hatırlamıyorum”


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