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  4. Yılbaşı gecesi ritüelini anlattı! Defne Samyeli 'Kırmızı iç çamaşırı...' deyip kendini tutamadı

Yılbaşı gecesi ritüelini anlattı! Defne Samyeli 'Kırmızı iç çamaşırı...' deyip kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 15:29
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelen Defne Samyeli adeta her adımıyla dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmeyen Samyeli şimdi de yılbaşı gecesi ritüeli ile sosyal medyada viral oldu. Ünlü ismin açıklamalarına adeta yorum yağdı.

Yılbaşı gecesi ritüelini anlattı! Defne Samyeli 'Kırmızı iç çamaşırı...' deyip kendini tutamadı

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli her adımıyla gündem oluyor. Açıklamaları ve özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen ünlü isim bu defa yılbaşı gecesi ritüeli ile dikkat çekti.

Özel bir davete katılan Samyeli'ye; 'Yılbaşı gecesi için özel bir toteminiz var mı?' diye soruldu. Defne Samyeli 'Eskiden oluyordu' diyerek yılbaşı ritüelini gülümseyerek anlattı.

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'KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI...'

Samyeli; 'Bir ara kırmızı iç çamaşırı... diyerek kahkahayı bastı ve o bende de vardı. Hatta aile toplantıları düzenlediğim zamanlarda, biz büyük bir aileyken yanında belki getiren olmaz diye ben özellikle alıyordum. Bizim için gülmemiz için bir neden oluyordu' dedi.

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Samyeli'ye 'Totem devam ediyor mu?' diye sorulunca 'Hayır etmiyor. Bir işe yaradığını düşünmedik. Kimse ondan donanmadı.' diyerek yeniden hem güldü hem de güldürdü.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü ismin yılbaşı gecesi totemi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Samyeli'ye; 'harika kadın ya', 'bu kadın efsane' gibi yorumlar yapılırken 'bunu da anlatmazsın ya' gibi eleştiriler de yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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