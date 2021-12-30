Yılbaşı pastası nasıl yapılır? Yılbaşı pastası tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Lezzetli bir yılbaşı pastası için öncelikle yumurta, un, şeker gibi basit malzemelere sahip olmamız gerekiyor. Bunun yanında süsleme için frenk üzümü ve krem şanti kullanabilirsiniz. İşte 2022 için en güzel yılbaşı pastası tarifi!

YILBAŞI PASTASI MALZEMELERİ NELER?

Pastanın pandispanyası için:



2 çorba kaşığı nişasta

Yarım paket kabartma tozu

6 yumurta

3 çay bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Krema için:



1.5 su bardağı hindistan cevizi rendesi

3 muz

1 kutu toz krem şanti

2 su bardağı süt

Süslemek için:



Frenk üzümü

1 çay bardağı sütle çırpılmış 1 paket çikolatalı toz krem şanti

YILBAŞI PASTASI TARİFİ!

Öncelikle yumurtaların sarılarını aklarından ayırmalısınız. Ardından tozşekerin yarısı ile yumurta sarılarını bir kaseye alıp karıştırın. Şeker eriyinceye dek karıştırarak benmari usulünde pişirin. Sonra ateşten alıp mikserle çırpın. Yumurta aklarını kalan tozşekerle kar şeklinde çırpın, sarılara ekleyip yeniden çırpın.

Un, nişasta ve kabartma tozunu ilave edip karıştırarak düzgün bir hamur elde edin.

Fırın kalıbını yağlayıp hamuru dökün. Daha önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Pandispanya soğuyunca kalıptan çıkarıp enine üçe kesin.

Şimdi ise kremşantiyi sütle çırpıp birinci katına sürün. Muz dilimlerini dizip kremşanti sürmeli ve hindistancevizi serpmelisiniz.

ve 3. katları da hazırlayıp kremşantiyle kaplayın, hindistancevizi serpin. Daha şık bir görünüm için üstünü çikolatalı kremşanti ve frenk üzümü ile süsleyebilirsiniz.

Yılbaşı pastanız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun, mutlu yıllar!

YILBAŞI PASTASI PÜF NOKTALARI NELER?

Pasta yapımında kullanacağınız yumurtaları oda sıcaklığına getirmelisiniz. Sarı ve beyazları ayrı kaplarda çırpın. Ayrıca kek harcını hazırlarken, bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Pandispanya kekini ise pişirmeden önce fırını mutlaka ısıtın. Dilerseniz kelepçeli kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Bu sayede pişen keki daha rahat çıkartabilirsiniz. Son olarak pastanın süslemesi için de, şeker hamuru ve dekoratif süsler kullanabilirsiniz.

