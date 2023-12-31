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YILBAŞI PROGRAMLARI: Bu akşam televizyonda neler var? ATV, FOX TV, STAR TV, TV8, KANAL D, TRT 1, SHOW TV 31 ARALIK YAYIN AKIŞI!

31.12.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı televizyon programları merak ediliyor. Yılbaşına evlerinde girmeyi tercih edenler 'televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 2024 yılbaşı programlarında birbirinden ünlü isimler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. 31 Aralık 2023 Yılbaşı Özel yayın akışının tamamına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı programları için araştırmalar hız kazandı. 2024'e evlerinde girecek olan vatandaşlar yeni yıl heyecanını televizyondaki programlarla yaşayacaklar. Bu sene yılbaşı pazar gününe denk geldi. Hangi kanalda dizilerin, hangi kanalda yılbaşı özel programlarının olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 31 Aralık ATV, Fox TV, Star TV, TV 8, Kanal D, Show TV, TRT 1 yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam televizyonda akşam saatlerinde yılbaşı özel programları yayınlanacak. Atv'de Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ilk bölümü ardından Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Kirli Sepeti dizisi ardından Müstakbel Damat filmi ve Tv8'de O Ses Türkiye programları yılbaşı özel bölümleri ile ekrana gelecek.

31 ARALIK 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI!

ATV
20.00 - Yıldızlar Bana Uzak (dizi)
22.40 - Kim Milyoner Olmak İster (Yılbaşı Özel)
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu konuk oluyor.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? İşte 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster özel konukları!

KANAL D
20.00 - Şarkılar Bizi Söyler (Yılbaşı Özel)
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümüne Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

şarkılar bizi söyler yılbaşı

STAR TV
20.00 - İBO Show (Yılbaşı Özel)
İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik zevki sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi sevilen isimler konuk olacak.

ibo show

SHOW TV
20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)
Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner, Muammer Ketencoğlu ile Balkanlar Korosu, Norm Ender, Nazan Öncel, Yasemin Yalçın (Sürahi Nine), Deniz Baysal gibi isimler konuk olacak.

güldür güldür yılbaşı

TV8
20.00 - O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)
Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

o ses yılbaşı

Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

TRT 1
20.00 - Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
21.55 - Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
TRT 1’in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye yılbaşı gecesi; Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Melis Sevin, Fettah Can, Berk Atan, Doğu Demirkol, Cansu Kurtçu, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli ve Merih Öztürk konuk olacak.

lingo

FOX TV
20.00 - Kirli Sepeti (dizi)
22.30 - Müstakbel Damat (film)


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