Yılda sadece 1 ay, tek ilde yapılan 93 yıllık gelenek: Çocuklar iple çekiyor!

Bursa'da bir fırıncı; dedesinden kalma 93 yıllık geleneği sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde 4 kuşaktır devam eden bir ramazan geleneği, bu yıl da çocukların yüzünü güldürüyor.

93 YILLIK GELENEK: RAMAZAN'DA OYUNCAK ŞEKLİNDE POĞAÇALAR

Fırıncı Satılmış Uyar, dedesinden miras kalan yaklaşık 93 yıllık geleneği sürdürerek ramazan ayında oyuncak şeklinde poğaçalar yapıyor.

Tabanca, kılıç, testi ve telefon biçiminde hazırlanan poğaçalar, özellikle ilk kez oruç tutan çocuklar için adeta ödül niteliği taşıyor. Sadece ramazan ayında tezgaha çıkan bu özel ürünler, mahallede yoğun ilgi görüyor.

HER YIL YENİDEN İLGİ ÇEKİYOR

Aileler, iftar saatini heyecanla bekleyen çocuklarına hem sürpriz yapmak hem de oruça teşvik etmek için bu şekilli poğaçalardan alıyor. Fırının önünde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, çocuklar camın arkasında kendi poğaçasının hazırlanışını izliyor.

Yıllardır değişmeyen tarif ve el emeğiyle hazırlanan poğaçalar, hem nostaljik bir geleneği yaşatıyor hem de ramazan ayına renk katıyor. Bursa'da kuşağa aktarılan bu uygulama, her yıl yeniden ilgi odağı oluyor.

"BU İFTARİYELİKLER ÇOCUKLARIN MÜKAFATIDIR"

Mahalledeki çocukların ramazan ayına özel hazırlanan iftariyelikler için 11 ay heyecanla beklediğini söyleyen Satılmış Uyar, "Ramazan ayına özel bir iftariyelik yapıyoruz. Biz bu fırında 4. kuşak işletmecisiyiz. Bu iftariyelik çocukların oyuncağı, kazan orucu diye tabir edilen öğle vaktine kadar oruç tutar çocuklar. Bu iftariyelikler de onların mükafatıdır. Kız çocuklarına testi erkek çocuklarına ise tabanca ve kama şeklinde iftariyelik hazırlıyoruz. Çocuklar bu poğaçaları çok seviyor. Bunun için ramazan ayını iple çekiyor" dedi.
Kaynak: İHA

