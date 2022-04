Yıldırım Akbulut, vefatının 1. yılında kabri başında anıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı, başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatının 1. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Akbulut'un Türkiye'de zor dönemlerde önemli, kritik görevlerde bulunduğunu, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye sivil demokratik hayata geçerken İçişleri Bakanlığı yaptığını ifade etti.

Akbulut'un 1987-1989 ve 1999-2000 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptığını, Körfez Savaşının yaşandığı dönemde de başbakanlık görevini üstlendiğini anlatan Şentop, herkesin hakkında olumlu sözler söyleyeceği bir siyasetçi olduğunu belirtti.

"Yıldırım Akbulut denildiğinde, benim aklıma emin bir insan, 'emin' kelimesi geliyor." diyen Şentop, merhum Akbulut'un emin insan olma vasfını taşıdığını her kesimden insanın tereddütsüz söyleyebileceğini dile getirdi.

Şentop, "Devlet adamı olarak emin bir insandı. Millet, seçmenler, vatandaş olarak kendisine güvenebilirdiniz. İstişare ettiğinizde size söyleyecekleri bakımından, samimiyeti ve aklıselime dayanan değerlendirmelerini alacağınızdan emindiniz. Farklı siyasi görüşlerden çok geniş bir camianın onunla ilgili kanaati daima müspetti, vefatından önce de sonra da. Böyle siyasetçilere, böyle devlet adamlarına, böyle insanlara toplumumuzun, siyasi hayatımızın, devlet hayatımızın ihtiyacı var." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Akbulut'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

- "İyi bir devlet adamı ve aile reisi olarak anıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Akbulut'un milletini, memleketini ön plana çıkaran, ailesini ihmal etmeyen, iyi bir devlet adamı ve aile reisi olarak anıldığını kaydetti.

Akbulut'u tanıma fırsatı bulduğu için mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, Akbulut'un herkese karşı nezaketli ve saygılı bir insan olduğunu söyledi.

Oktay, "Bir özelliğine daha şahit oldum. O da demokratlığı ve milletin iradesinin üstünlüğüne olan sadakatiydi." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Akbulut'un vefatının 1. yılı dolayısıyla bir araya gelindiğini belirterek, Akbulut'a rahmet diledi.

Binali Yıldırım, Akbulut'un insan ve memleket sevgisi olan, memleketini düşünen dürüst bir siyasetçi olarak anıldığını, anılmaya devam edeceğini dile getirdi.

- "Sevgi ve saygıya dayalı mutlu bir yaşantımız oldu"

Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut da "Babamı bugün kime sorsanız onu dürüst, vatanını seven, milletine bağlı bir kişi olarak tanımlar. İyi bir baba, seven bir eş, veren bir dede oldu. Aileyi kutsal bildi. Sıkı bir bağlılık içinde sevgi ve saygıya dayalı mutlu bir yaşantımız oldu. Bu birlikteliğimiz 14 Nisan 2021'de sonlandı. Ama biz her zaman onu saygıyla anıyor, içimizde yaşatıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu.