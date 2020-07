Yıldırım’dan soruşturma tepkisi

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sosyal hesaplarındaki paylaşımları konu edilerek kendisi ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, iddiaya göre sahte isimle yapılan şikayet ile başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Yıldırım, "Tam bir FETÖ taktiği ile yapılan suçlamalar ve buna kapı aralayanlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında bir kaymakamlığa yapılan şikayet üzerine yönetim kurulu olarak haklarında idari soruşturma başlatıldığını belirten Başkan Yıldırım, "Yıllardır hakkımdaki iftiralarını şahsıma zarar verebilmek için her platformda tekrarlayan FETÖ’cü zihniyet, bu çabalarından sonuç alamayınca yine tam bir FETÖ taktiğiyle, sahte isimli dilekçelerle hakkımda İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlık ve valiliğe şikayet dilekçesi verilmiş ve bu konu ile ilgili atanan Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi tarafından yapılan soruşturmada hakkımdaki iddiaların tamamının gerçek dışı ve iftira olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar sahte isimli ve imzalı olan ihbar dilekçelerinin işleme konmaması yönünde ilgili genel ve mevzuat son derece sarih olmasına rağmen, ne yazık ki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü disiplin birimi ve İl Sağlık Müdürü, sahte isim ve imzalı dilekçeyi işleme koyarak itibar cellatlığına kapı açmış ve hakkımdaki soruşturmayı başlatmıştır. Bahse konu soruşturmanın açılmasından ve iddiaların hepsinin iftira olduğunun tespit edilmesinden duyduğum memnuniyeti de belirtmek isterim. Diğer yandan, geçmişte FETÖ’nün uşaklığını yapanlar, bugünün kriptoları, kim veya kimler tarafından tarafından kurtarıldığı ve bu virüslerin halen kamudaki görevlerine devam etmelerini sağlayan müfterilerin foyalarının ortaya çıkması için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya dünden daha azimli şekilde devam edeceğimin bilinmesini isterim." dedi.

Yıldırım, bedeli ne olursa olsun aynı kararlılıkla görevlerine devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "İtibar cellatlığına soyunan kriptolara kapı açan bürokrasiden siyasete hepsine sesleniyorum; bu tip saldırıları yapanlar ve bunlara kapı açanlar hakkında her türlü maddi ve manevi tazminat davası açacağımızın bilinmesini istiyorum" diye konuştu.