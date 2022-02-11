Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kar kalınlığı 135 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 135 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, kente 58 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan, yarıyıl tatili sona ermesine rağmen merkezdeki doluluk oranının işletmecileri memnun ettiği öğrenildi.

