Yıldız eldiven Galatasaray'ın da listesindeydi... Kötü haberi İspanyol basını duyurdu! Atletico Madrid bu futbolcuları bırakmayacak; Trabzonspor'un eski yıldızı da listede

Trendyol Süper Lig'de heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Ligde 8 puanlık avantajı bulunan Galatasaray, Başakşehir ile Fenerbahçe maçına odaklanmış durumda. Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybı durumunda Trabzonspor maçına şampiyonluk için çıkacak olan Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları da şimdiden başladı.

GALATASARAY'DA MUSLERA SONRASI İÇİN ARAYIŞ SÜRÜYOR

Özellikle Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili belirsizlik yönetimi kara kara düşündürüyor. Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyan Muslera'nın ardından yeni kaleci arayışına başlayan Galatasaray için birçok isim spor kamuoyunda yer aldı.

İSPANYOL BASININDAN OBLAK İÇİN KÖTÜ HABER

Bu isimlerden biri de Atletico Madrid'in Sloven yıldızı Jan Oblak oldu. 32 yaşındaki yıldız eldiveni listeye alan Galatasaray'a kötü haber ise İspanyol basınından geldi.

TRANSFERİNE İZİN YOK! TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI DA LİSTEDE

Marca'nın haberine göre Atletico Madrid’de 7 futbolcu hiç bir şekilde bırakılmayacak. Bu 7 futbolcudan biri de Jan Oblak. Öte yandan listede Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth da bırakılmayacak futbolcular listesinde yer alıyor.

İşte Atletico Madrid'in önümüzdeki yıl bırakmayı düşünmediği 7 futbolcusu:



Jan Oblak

Marcos Llorente

Robin Le Normand

Pablo Barrios

Giuliano Simeone

Alexander Sörloth

Julian Alvarez