Yıldız futbolcunun annesi barda bir adamın beyzbol şapkasını düşürdüğü için tutuklandı!

44 yaşındaki genç kadın, arkadaşlarıyla içki içerken bir gece kulübünde bir adamın beyzbol şapkasını düşürmekle suçlandı. Korumalar, Foden'ın annesinin bir müşteriye saldırmasının ardından sonra onu bardan çıkarmak zorunda kaldılar.

"SADECE SARHOŞTUM"

Rowlands, Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı ve burada kurallara aykırı davrandığını kabul ederek şunları söyledi: "Sadece sarhoştum. Biraz eğleniyordum. Bunu daha önce de bir delikanlıya yapmıştım. Sadece biraz eğleniyordum, gerçekten, biraz şakalaşıyorduk. Birinin şapkasını düşürdüğüm için başımın belaya girebileceğine inanamadım. Bu benim parti numaram, birinin şapkasını çıkarıp tekrar takmak."

NEZARETE ATILDI

Ayrıca iddiaya göre Foden'ın annesi, dışarı atıldıktan sonra polis memurlarına küfredince tutuklandı ve bir gece nezarette kaldı.

Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi Başkanı Duncan Campbell, 44 yaşındaki kadını saldırıdan suçlu bulmadı ancak ceza olarak 100 Sterlin para cezası verdi. Foden'ın annesi ayrıca 85 Sterlin mahkeme masrafı ve ek ücret olarak 40 Sterlin daha ödedi.





