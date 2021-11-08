Yıldız isim Ocak'ta geri dönüyor

Beşiktaş yönetimi devre arasında kadrosuna yeni bir forvet katmak için çalışmalarına başladı. Listenin başında sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var.

Bu doğrultuda geçen sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun listenin başında yer alıyor.

BB Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Cenk Tosun yoğun tedavi programı sonrası sağlığına kavuştu.

Başkan Çebi'nin "Kapımız her zaman açık" sözlerini kullandığı 30 yaşındaki futbolcu için bu kez satın alma girişiminde bulunacağı öğrenildi.

Premier Lig ekibi Everton ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cenk için İngiliz temsilcisinin 2.5 milyon Pound'luk maaşını göz önünde bulundurarak alacaklarına karşılık bedelsiz ayrılığa olumlu yanıt verebileceği belirtildi.

