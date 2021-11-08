SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Yıldız isim Ocak'ta geri dönüyor

Yıldız isim Ocak'ta geri dönüyor

08.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, lig ve Avrupa'da yaşanan gol sorununu çözmek için düğmeye bastı.

Yıldız isim Ocak'ta geri dönüyor

Beşiktaş yönetimi devre arasında kadrosuna yeni bir forvet katmak için çalışmalarına başladı. Listenin başında sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var.

Bu doğrultuda geçen sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun listenin başında yer alıyor.

BB Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Cenk Tosun yoğun tedavi programı sonrası sağlığına kavuştu.

Başkan Çebi'nin "Kapımız her zaman açık" sözlerini kullandığı 30 yaşındaki futbolcu için bu kez satın alma girişiminde bulunacağı öğrenildi.

Premier Lig ekibi Everton ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cenk için İngiliz temsilcisinin 2.5 milyon Pound'luk maaşını göz önünde bulundurarak alacaklarına karşılık bedelsiz ayrılığa olumlu yanıt verebileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Sergen Yalçın mağlubiyet sonrası konuştuSergen Yalçın mağlubiyet sonrası konuştu
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Soyunma odasında tehdit

Soyunma odasında tehdit

Futbol tarihinin en ağır cezası!

Futbol tarihinin en ağır cezası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.