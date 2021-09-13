Yıldız isimden kariyerinde bir ilk

Trabzonspor maçının ilk yarısında bulduğu iki golle takımını 2-0'a taşıyan Emre Kılınç kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden kaydetti.

Sarı-kırmızılılar son iki haftada birer puan alırken bir türlü skoru koruyamadı. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçen Cimbom 2-2'ye razı olurken Trabzon deplasmanında da aynı kaderi yaşadı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Emre Kılınç, "2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Telafi edeceğiz bu puanları." dedi.

