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Yıldız isimden kariyerinde bir ilk

13.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldız ismi Emre Kılınç kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden attı

Yıldız isimden kariyerinde bir ilk

Trabzonspor maçının ilk yarısında bulduğu iki golle takımını 2-0'a taşıyan Emre Kılınç kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol birden kaydetti.

Sarı-kırmızılılar son iki haftada birer puan alırken bir türlü skoru koruyamadı. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçen Cimbom 2-2'ye razı olurken Trabzon deplasmanında da aynı kaderi yaşadı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Emre Kılınç, "2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Telafi edeceğiz bu puanları." dedi.

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Galatasaray Futbol Kulübü Emre Kılınç
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