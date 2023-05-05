Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası bir imza daha...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, 33. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir'i yenerek zirve yolundaki avantajını korumak istiyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen ve gelecek yıl Devler Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BARIŞ ALPER SONRASI BİR İMZA DAHA

Geçtiğimiz gün genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatan Galatasaray, bir yıldızına daha imza attırmayı planlıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'ü İstanbul'a davet etti. Söğüt'ün şehre gelmesinin ardından görüşmeler başladı.

MAAŞINA ZAM GELİYOR

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 9,5 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun 15 milyon TL civarında bir maaş almasının beklendiği kaydedildi. Son prosedürlerin de çözülmesinin ardından Aktürkoğlu, sarı - kırmızılılarla yeni kontrat imzalayacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

