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Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası bir imza daha...

05.05.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün; genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yenileyen sarı - kırmızılılar, bir imza için daha harekete geçti. Zirve yarışındaki avantajını korumak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. İşte Aslan'ın imza attıracağı isim ve detaylar...

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası bir imza daha...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, 33. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir'i yenerek zirve yolundaki avantajını korumak istiyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen ve gelecek yıl Devler Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BARIŞ ALPER SONRASI BİR İMZA DAHA

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Geçtiğimiz gün genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatan Galatasaray, bir yıldızına daha imza attırmayı planlıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

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Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'ü İstanbul'a davet etti. Söğüt'ün şehre gelmesinin ardından görüşmeler başladı.

MAAŞINA ZAM GELİYOR

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Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 9,5 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun 15 milyon TL civarında bir maaş almasının beklendiği kaydedildi. Son prosedürlerin de çözülmesinin ardından Aktürkoğlu, sarı - kırmızılılarla yeni kontrat imzalayacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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