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Yıldız ismin yeni takımı belli oluyor!

17.09.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı yıldız isim Sao Paulo ile yollarını ayırmıştı. Yıldız ismin yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

Yıldız ismin yeni takımı belli oluyor!

Dünya futbolunun en önemli sağ beklerinden Dani Alves, Sao Paulo'dan ayrılmıştı. 38 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Flamengo olabileceği belirtiliyor. Flamengo Başkanı Rodolfo Landim de basına yaptığı açıklamalarla bu iddiaları güçlendirdi. Landim, tecrübeli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.

Record TV'ye konuşan Flamengo Başkanı, "Onunla 2019'da tanışma şansım olmuştu. Gerçekten etkileyici bir profesyonel profiline sahip. O bir şampiyon. Dünyadaki hiçbir takım Dani Alves gibi bir oyuncuyu görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.

Dani Alves, alacakları nedeniyle geçtiğimiz hafta Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshetmişti.

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