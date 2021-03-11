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Yıldız Kaplan’dan Karahan Çantay isyanı

11.03.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Yıldız Kaplan’dan Karahan Çantay isyanı

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Yıldız Kaplan, Twitter hesabından Karahan Çantay’ın ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. Türkiye’nin ilk erkek güzelinin cenazesinin bile alınmamasına isyan eden Yıldız Kaplan 'herkes kapısının önünü süpürsün' dedi.

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş’in başrollerini paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı dizide canlandırdığı 'Seksi Şempanze' rolüyle şöhreti yakalayan Yıldız Kaplan, talihsiz bir kaza sonucu Tayland’da hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Karahan Çantay’ın ölümüne üzülen Yıldız Kaplan, Karahan Çantay’ın cenazesinin bile alınmasına isyan etti. Eski manken hakkında çıkan söylentilere de değinen eski oyuncu 'herkes kapısının önünü süpürsün' dedi.

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Yıldız Kaplan paylaşımına şunları yazdı:

"Cenazesini bile almaya kimse gitmemiş. Şimdi hayatı dizi olur. Birde utanmadan arkasından konuşanlar olmuş. Eden bulur diye. Herkes kapısının önünü süpürsün."

Yıldız Kapla’nın Twitter’daki gönderisi yüzlerce kez paylaşılırken, binlerce beğeni aldı.

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