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Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter 70 yaşında hayatını kaybetti

11.10.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter'in vefat haberini oyuncu Gül Onat duyurdu.

Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter 70 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Leyla Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kenter'in vefat haberini duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından, "Sevgili Leyla, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm" mesajını paylaştı.

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LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünya evine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.

Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır.

Leyla Kenter'in annesi Yıldız Kenter 2019'da hayatını kaybetmişti.

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