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Yıldız oyuncu Galatasaray'dan aldığı teklifi açıkladı: ''Beni Türkiye'ye götürmeye çalışıyor! En büyük sorun Fernando Muslera...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.11.2024 18:05
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Matias Vecino, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. Uruguaylı futbolcu, 2023 yazında Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını açıkladı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu transferin neden gerçekleşmediğini de anlattı.

Yıldız oyuncu Galatasaray'dan aldığı teklifi açıkladı: ''Beni Türkiye'ye götürmeye çalışıyor! En büyük sorun Fernando Muslera...''

Galatasaray'ın 2023 yazında kapısını çaldığı Matias Vecino, sarı - kırmızılıların kendisine yaptığı transfer teklifini anlattı.

''GALATASARAY, TEKLİF YAPMIŞTI''

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İtalyan basınına konuşan Vecino, "Geçen sene Galatasaray, Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşebilecek gibi görünüyordu ama transfer döneminin de son günüydü. Karmaşıktı. Her şey olması gerektiği gibi gitti.'' dedi.

''EN BÜYÜK SORUN FERNANDO MUSLERA''

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Sözlerine devam eden Veciono, Urugay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Fernando Muslera'ya da ayrı bir parantez açarak, ''En büyük sorun Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşım var. Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

VECINO YERİNE NDOMBELE

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Sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz sezon transferin son saatlerinde Vecino'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Cimbom, transferden son anda vazgeçerek kadrosuna kiralık olarak Tanguy Ndombele'yi katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Serie A galatasaray
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