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Yıldız oyuncu isyan etti… Gyökeres'te ipler tamamen koptu!

Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un golcü oyuncusu Viktor Gyökeres, kendisine verilen satış sözünün yerine getirilmemesi nedeniyle sezon öncesi antrenmanlarına katılmamayı düşünüyor.

Yıldız oyuncu isyan etti… Gyökeres'te ipler tamamen koptu!
Burak Kavuncu

Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, kulüp yönetiminin kendisi hakkında yürüttüğü transfer sürecinden memnun değil. The Times'tan Duncan Castles'ın yaptığı habere göre, Lizbon ekibinin Başkanı Frederico Varandas, 60 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda transferi onaylayacağına dair İsveçli golcüye söz verdi fakat eylem ile söylem birbirini tutmadı.

ARSENAL ÇOK İSTİYOR!

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İngiltere Premier Lig’in devlerinden Arsenal, 55 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus içeren toplam 65 milyon euro'luk teklifte bulundu. Ancak Sporting yönetimi oyuncunun serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu talep ederek teklifi reddetti.

AYRILIK YAKIN…

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Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre yıldız oyuncu kulübe rest çekerek Sporting'in sezon öncesi antrenmanlarına katılmayacak ve artık kulübü temsil etmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sporting Lizbon arsenal ayrılık transfer dönemi Viktor Gyökeres
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