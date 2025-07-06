SON DAKİKA: Yıldız oyuncu Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe Jhon Duran transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyu 1 seneliğine kiraladığını bildirdi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi siteden Jhon Duran'ı açıkladı.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon ocak ayında Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez ağları sarstı.