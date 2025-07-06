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SON DAKİKA: Yıldız oyuncu Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralık transfer ettiği Jhon Duran'ı resmen açıkladı.

SON DAKİKA: Yıldız oyuncu Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe Jhon Duran transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyu 1 seneliğine kiraladığını bildirdi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI!

SON DAKİKA: Yıldız oyuncu Jhon Duran resmen Fenerbahçe de... 1

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi siteden Jhon Duran'ı açıkladı.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

SON DAKİKA: Yıldız oyuncu Jhon Duran resmen Fenerbahçe de... 2

Geçen sezon ocak ayında Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez ağları sarstı.

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