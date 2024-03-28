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Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanı: Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 07:34
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Bayramda sahneye çıkarak 2.5 milyon lira kazanacak olan Yıldız Tilbe emekli olduğunu açıkladı. Yıldız Tilbe maaşını beğenmeyip eleştiri de bulununca sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanı: Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı...

Efsane şarkılarıyla, sahne danslarıyla ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe de emekli olan ünlüler kervanına katıldı. Son dönemde sahne ücretleriyle gündeme gelen isimler arasından yer alan ve bayramda tek sahneden 2.5 milyon lira kazanacak olan Tilbe sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

Yıldız Tilbe sosyal medyadan emekli olacağını açıkladı açıklamasına ama bununla da kalmadı.

Şarkılarıyla hafızalara kazanan Tilbe maaşını beğenmeyerek şu sözlerle isyan etti:

"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten, kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah Razı???"

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Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımına binlerce yorum geldi, şarkıcıya destek verenler "Konuş ablam" yorumlarında bulundu.

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Yıldız Tilbe ele
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