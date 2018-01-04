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Yıldız Tilbe müjdeyi verdi: Şarkı yolda!

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 14:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin 25 yıllık küslükten sonra barışmaları yeni yılın ilk günlerine damgasını vurmuştu. Yıldız Tilbe, barışma sonrası herkesin beklediği müjdeyi Twitter hesabından verdi. Yeni şarkı yolda...

Yıldız Tilbe müjdeyi verdi: Şarkı yolda!

25 yıl önce Yıldız Tilbe'nin, Sezen Aksu'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti. 25 yıldır konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı. Sezen Aksu duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etmişti.
Öte yandan Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu'nun barışması sevenlerini bir hayli mutlu etmişti. İkili için ''Keşke birlikte şarkı yapsalar'' mesajları sosyal medyayı ele geçirmişti.

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"SEVGİLİLER GÜNÜ'NE YETİŞİR İNŞALLAH"'

Yıldız Tilbe, sonunda müjdeyi Twitter'dan verdi. Sezen Aksu'nun kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Yıldız Tilbe, ''Sevgililer Günü'ne yetişir inşallah'' dedi.

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Yıldız Tilbe sezen aksu

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