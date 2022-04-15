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Yıldız Tilbe sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi: Bu suç ise buyurun, alsınlar beni içeri

15.04.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmayla ilgili adliyeye gelerek ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yapan Tilbe, "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim. Bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri" dedi.

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

"İNSAN ÖLDÜREN KÖPEKLERİ..."

Konuya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yapan Yıldız Tilbe, ‘’Köpekleri ortadan kaldırın dediğim için çok hakaret ettiler, sadece insan parçalayan köpekleri kaldırın dediğim için. Bu kadar hakareti hak etmediğimi düşünüyorum, bana bütün hakaret edenleri burada sevgili avukatım Handan Bakbak hanımefendiyle birlikte dava açmaya geldim, daha doğrusu dava açıldı, ifade vereceğim şimdi. Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, ölülerin, dirilerin, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor. Daha ne olmalı? Ben bilmiyorum daha ne olmalı. Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri’’ dedi.

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Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, "Doğru önlemler alınsa, onlarla ilgili beslenme, barınma koşulları iyileştirilse hiç bunlar yaşanmayacak, böyle tepkiler de verilmeyecek’’ ifadelerini kullandı. (İHA)

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Yıldız Tilbe
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