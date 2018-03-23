Yıldız Tilbe: Tırnağım Nejat'ın saçlarında kaldı

Oyuncu Nejat İşler, Yıldız Tilbe’nin ‘Kış Gülleri’ şarkısının klibinde oynadı. Klip Çamlıca’da bir villada çekildi. İkili yakın dost. Klip teklifini bu yüzden kabul eden Nejat İşler ücret de almadı.

Klibin bugün yayınlanmasıyla birlikte Yıldız Tilbe Twitter hesabından kliple ilgili tweetler attı.

İşte o tweetler:

-İzlemeye doyamıyorum valla.

-Tırnağım Nejatın saçlarında kalmış.

-Tırnaklarım takmaydı yapıştırdık, saçlarına takıldı, birkaç kere kurtardım fakat sonra fark etmemişim çıkmış.

-Klibim Aşk dolu Maşallah.

'NEJAT TÜM YAKIŞIKLIKLARDAN DAHA YAKIŞIKLI'

Öte yandan 51 yaşındaki Yıldız Tilbe, 46 yaşındaki Nejat İşler'i klibinde oynatma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Klipte bir yakışıklı olsun. 'O mu olsun, bu mu olsun? Kim olsun?' derken. Baktım herkes çocuğum yaşında. Nejat hem yaş olarak, hem ruh olarak bana çok yakındı. Klibim sinema filmiydi. Şaheser oldu. Nejat tüm yakışıklılardan daha yakışıklı."

İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN KIŞ GÜLLERİ ŞARKISININ KLİBİ

KLİP SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI