YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ! Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Yıldızlar Bana Uzak konusu ve oyuncuları arsında yer alan isimlere dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Yönetmen koltuğunda Bahadır İnce'nin oturduğu dizi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. İşte Yıldızlar Bana Uzak dizisi hakkında detaylı bilgiler...

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin konusu şöyle;

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.

Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin oyuncuları arasında; Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir yer alıyor.







