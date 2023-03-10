Yılın aşk bombası denmişti! Dilan Çiçek Deniz'den o iddialara yanıt geldi!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Afra Saraçoğlu'ndan yeni ayrılan Mert Yazıcıoğlu çifti geçtiğimiz günlerde Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenmişti. İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenilmişti. Dilan Çiçek Deniz, verdiği bir röportajda aşk iddialarını doğruladı.

Sayfa'nın haberine göre Deniz, bir alışveriş merkezinde magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğruladı. Deniz gazetecilere, " Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

ÖNCE İNKAR, SONRA KABUL

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almıştı. Aşk 101'in Sinan'ı Mert Yazıcıoğlu ise çok yakın bir zamanda yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı.

Gazetemagazin sayfası Deniz ve Yazıcıoğlu'nu Arnavutköy'de bir mekanda görüntülemişti. İkili, ilişki haberlerini önce inkar etti. Daha sonra Dilan Çiçek Deniz 'birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını' açıklayarak yılın aşkını kabul etmiş oldu.

OLAYLAR BİTMİYOR

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, son günlerin en çok konuşulan ikilisi durumda. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun, Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit'in yakınlaştığı sahneler nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Hatta Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka bu yakınlaşmadan rahatsız olmuş ve Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti. Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürüyerek "Herkes hareketlerine dikkat edecek!" uyarısında bulunduğu iddia edilmiş, daha sonra Demir, iddiaları doğrulamıştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun barışması beklenirken Dilan Çiçek ile görüntülenen Yazıoğlu, hayranlarını da epey üzdü. Yazıcıoğlu'na, 'Şimdi bu yapılır mı?, Mertcim barışacaktınız siz ya' gibi yorumlar geldi.



