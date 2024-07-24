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  4. Yılın aşk bombası... Hande Doğandemir "Geldi benimki" diyerek paylaştı! Gizemli sevgili ünlü oyuncunun eski eşi çıktı

Yılın aşk bombası... Hande Doğandemir "Geldi benimki" diyerek paylaştı! Gizemli sevgili ünlü oyuncunun eski eşi çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 14:36
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Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları, Annemizi Saklarken ve son olarak Hayat Bugün dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Doğandemir, kalpli "Geldi Benimki" notuyla yeni bir ilişkiye başladığının mesajını verdi. Hande Doğandemir'in yeni aşkı ünlü oyuncunun eski eşi çıktı.

MYNET-Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Yılmaz' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Hande Doğandemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Birbirinden başarılı projelerde boy gösteren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

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'GELDİ BENİMKİ' DİYEREK PAYLAŞTI

Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeni bir birliktelik yaşadığı mesajı verdi. Ünlü oyuncu önceki gün sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştığı fotoğrafta yeni aşkının yüzünü göstermeyip “geldi benimki” notunu düştü.

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GİZEMLİ SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Hande Doğandemir’in gizemli sevgilisinin 47 yaşındaki mimar Emre İzer olduğu ortaya çıktı. Emre İzer, 2010 yılında ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ile evlenmişti. İzer ve Bozoklu’nun evliliği 6 yıl sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu Hande Doğandemir
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