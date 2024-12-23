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Yılın aşkı belgelendi! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora ilk kez görüntülendi! Kameraları görünce panikledi ortadan kayboldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 22:14
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Duygu Sarışın'la 7 yıl birliktelik yaşadıktan sonra ayrılan Çağatay Ulusoy aşk yaşadığı iddia edilen Aslıhan Malbora'yla ilk kez görüntülendi.

Yılın aşkı belgelendi! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora ilk kez görüntülendi! Kameraları görünce panikledi ortadan kayboldu...

Uluç Bayraktar’ın yöneteceği yeni dizisi Eşref Rüya’ya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora’ya kaptırmıştı.

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Gönlünü o güzel oyuncuya kaptırdı! Yılın aşk bombası... Gönlünü o güzel oyuncuya kaptırdı! Yılın aşk bombası...

Gözlerden uzak ilişkilerini sürdükleri konuşulan yılın çiftinin aşkı belgelendi. İkili havalaanında görüntülendi.

ÇAĞATAY ULUSOY ORTADAN KAYBOLDU!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ikili Barcelona tatili dönüşü 2.sayfa kameralarına yakalandı. Aslıhan Malbora muhabirlere "O kadar yorgunum ki bana bir şey sorma." dedi. O sırada ise gözleri ortada kaybolan Çağatay Ulusoy'u aradı.

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Muhabirler Çağatay Ulusoy'a doğru ilerlerken güzel oyuncu da tek başına alandan ayrıldı.

Aslihan-Malbora

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
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