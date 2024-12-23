Yılın aşkı belgelendi! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora ilk kez görüntülendi! Kameraları görünce panikledi ortadan kayboldu...

Uluç Bayraktar’ın yöneteceği yeni dizisi Eşref Rüya’ya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora’ya kaptırmıştı.

Gözlerden uzak ilişkilerini sürdükleri konuşulan yılın çiftinin aşkı belgelendi. İkili havalaanında görüntülendi.

ÇAĞATAY ULUSOY ORTADAN KAYBOLDU!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ikili Barcelona tatili dönüşü 2.sayfa kameralarına yakalandı. Aslıhan Malbora muhabirlere "O kadar yorgunum ki bana bir şey sorma." dedi. O sırada ise gözleri ortada kaybolan Çağatay Ulusoy'u aradı.

Muhabirler Çağatay Ulusoy'a doğru ilerlerken güzel oyuncu da tek başına alandan ayrıldı.