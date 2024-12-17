Çağatay Ulusoy o güzel oyuncuyla aşk yaşıyor! Duyanlar şaştı kaldı! Yılın aşk bombası...

Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın evlilik haberi beklenirken ünlü çift geçtiğimiz yıl kesin olarak ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılığın ardından Duygu Sarışın'ın Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN DA AŞK BOMBASI GELDİ!

Uluç Bayraktar’ın yöneteceği yeni dizisi Eşref Rüya’ya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora’ya kaptırdı.

İlişkileri yeni başlayan çiftin bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği öğrenildi.