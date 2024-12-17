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Çağatay Ulusoy o güzel oyuncuyla aşk yaşıyor! Duyanlar şaştı kaldı! Yılın aşk bombası...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.12.2024 21:04
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Duygu Sarışın'la 7 yıl birliktelik yaşadıktan sonra ayrılan Çağatay Ulusoy'un güzel oyuncu Aslıhan Malbora’yla aşk yaşadığı iddia edildi. Duyanlar şaştı kaldı.

Çağatay Ulusoy o güzel oyuncuyla aşk yaşıyor! Duyanlar şaştı kaldı! Yılın aşk bombası...

Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın evlilik haberi beklenirken ünlü çift geçtiğimiz yıl kesin olarak ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılığın ardından Duygu Sarışın'ın Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

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Aşk bombası! Gönlünü profesöre kaptırdı Aşk bombası! Gönlünü profesöre kaptırdı

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN DA AŞK BOMBASI GELDİ!

Uluç Bayraktar’ın yöneteceği yeni dizisi Eşref Rüya’ya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora’ya kaptırdı.

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İlişkileri yeni başlayan çiftin bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
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