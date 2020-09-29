YILIN BOMBASI! Fenerbahçe'den Edinson Cavani atağı!

Fenerbahçeli taraftarların Edinson Cavani’ye yaptığı “Fenerbahçe’ye gel” çağrıları Brezilya basınında yer aldı. “radaresportes.com.br”nin haberinde; Gremio’nun da Cavani’yi istediğini ancak transferin zor olduğunu ve Fenerbahçeliler’in Cavani’ye sosyal medyadan çok mesaj gönderdiği de vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE SICAK

Yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin birkaç gün içinde golcü oyuncunun menajeri ile masaya oturarak anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

TARAFTAR ADETA ÇILDIRDI!

Samatta transferi sonrası kadrosuna bir forvet daha dahil etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarlar, Uruguaylı dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani için harekete geçti.Uruguaylı golcünün son Instagram paylaşımının altına gelen yorumlarda birçok sarı-lacivertli taraftarın "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) yazdığı görülüyor.