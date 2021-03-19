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Yılın bombası! Galatasaray, Real Madrid'li Marcelo ile ilgileniyor

19.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin alternatifi olarak Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı.

Yılın bombası! Galatasaray, Real Madrid'li Marcelo ile ilgileniyor

Galatasaray , sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı sol bek Marcelo'yu gündemine aldı.

İspanyol basını sarı kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilmediği aktarıldı.

Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giymeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'le bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı.

519 MAÇA ÇIKTI

Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp, 101 de asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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