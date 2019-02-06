En İyi Film de dahil olmak üzere 2019 Akademi Ödülleri’ne (Oscar) 10 dalda aday gösterilen ve bu dalların en güçlü adaylarından biri olan The Favourite (Sarayın Gözdesi), şüphesiz yılın en çok ses getiren filmlerinden biri oldu. 18. Yüzyılda geçen dönem dramasının başrollerini Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone üçlüsü paylaşıyor. İnanılmaz oyuncu performanslarının yanı sıra, güçlü anlatımı ve harika sanatıyla film izleyicilerini adeta o döneme götürmeyi başarıyor. Büyük bir titizlikle çalışılan film, İngiltere’nin nefes kesen köşkleri, sarayları ve müzelerinde çekildi. The Favourite filminin çekim yapıldığı mekanların hepsini ziyaret ederek, filmi bir kere daha yaşayabilirsiniz.

Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

Danson House Gerçekte bir kayıt ofisi olarak hizmet veren Danson House, filmde Abigail’in kaldığı hizmetçi mahallesindeki ev olarak gösterildi. Mekan aynı zamanda Kraliçe ve Leydi Sarah’ın yer aldığı bazı sahneler için çamur banyosu ve lüks Türk hamamına dönüştürüldü. Danson House’un içini 7 sterline gezebilirsiniz.

Hampton Court Palace Kraliyet tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Hampton Court Palace, The Favourite’ın geçtiği dönem için kusursuz bir tercih. Henry VIII's Kitchens, Cartoon Gallery ve Fountain Court gibi sarayın en ünlü noktaları film için açıldı. Sahnelerin çekildiği bu yerleri ziyeret etmeniz için 5,65 ila 11,35 sterlin arasında bir para ödemeniz gerekiyor.

Hatfield House The Favourite filmi için çoğu sahneye Hertfordshire'daki bu görkemli Hatfield House ev sahipliği yaptı. Kanlı Jakoben döneminden kalma bu kraliyet mülkü, nefes kesici salon ve odalarla doludur. Bu görkemli eve giriş biletleri 6,50 sterlin, çocuklar için 3 sterlin.