Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

En İyi Film de dahil olmak üzere 2019 Akademi Ödülleri’ne (Oscar) 10 dalda aday gösterilen ve bu dalların en güçlü adaylarından biri olan The Favourite (Sarayın Gözdesi), şüphesiz yılın en çok ses getiren filmlerinden biri oldu. 18. Yüzyılda geçen dönem dramasının başrollerini Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone üçlüsü paylaşıyor. İnanılmaz oyuncu performanslarının yanı sıra, güçlü anlatımı ve harika sanatıyla film izleyicilerini adeta o döneme götürmeyi başarıyor. Büyük bir titizlikle çalışılan film, İngiltere’nin nefes kesen köşkleri, sarayları ve müzelerinde çekildi. The Favourite filminin çekim yapıldığı mekanların hepsini ziyaret ederek, filmi bir kere daha yaşayabilirsiniz.
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