Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

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SEYAHAT  | 06.02.2019 08:33 | Son Güncelleme

Roma’yla birlikte en çok Oscar adaylığı elde eden The Favourite (Sarayın Gözdesi) filminin çekildiği mekanları rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Tabii önce İngiltere vizesi almanız gerekiyor.

En İyi Film de dahil olmak üzere 2019 Akademi Ödülleri’ne (Oscar) 10 dalda aday gösterilen ve bu dalların en güçlü adaylarından biri olan The Favourite (Sarayın Gözdesi), şüphesiz yılın en çok ses getiren filmlerinden biri oldu. 18. Yüzyılda geçen dönem dramasının başrollerini Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone üçlüsü paylaşıyor. İnanılmaz oyuncu performanslarının yanı sıra, güçlü anlatımı ve harika sanatıyla film izleyicilerini adeta o döneme götürmeyi başarıyor. Büyük bir titizlikle çalışılan film, İngiltere’nin nefes kesen köşkleri, sarayları ve müzelerinde çekildi. The Favourite filminin çekim yapıldığı mekanların hepsini ziyaret ederek, filmi bir kere daha yaşayabilirsiniz.

Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

Danson House

Danson House
Gerçekte bir kayıt ofisi olarak hizmet veren Danson House, filmde Abigail’in kaldığı hizmetçi mahallesindeki ev olarak gösterildi. Mekan aynı zamanda Kraliçe ve Leydi Sarah’ın yer aldığı bazı sahneler için çamur banyosu ve lüks Türk hamamına dönüştürüldü. Danson House’un içini 7 sterline gezebilirsiniz.

Hampton Court Palace

Hampton Court Palace
Kraliyet tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Hampton Court Palace, The Favourite’ın geçtiği dönem için kusursuz bir tercih. Henry VIII's Kitchens, Cartoon Gallery ve Fountain Court gibi sarayın en ünlü noktaları film için açıldı. Sahnelerin çekildiği bu yerleri ziyeret etmeniz için 5,65 ila 11,35 sterlin arasında bir para ödemeniz gerekiyor.

Hatfield House

Hatfield House
The Favourite filmi için çoğu sahneye Hertfordshire'daki bu görkemli Hatfield House ev sahipliği yaptı. Kanlı Jakoben döneminden kalma bu kraliyet mülkü, nefes kesici salon ve odalarla doludur. Bu görkemli eve giriş biletleri 6,50 sterlin, çocuklar için 3 sterlin.

The Bodleian Libraries

The Bodleian Libraries
Oxford Üniversitesi içindeki 15. yüzyıldan kalma inanılmaz Bodle Kütüphaneleri de filme ev sahipliği yapan mekanlardan. Ortaçağ mimarisini etkileyici atmosferiyle gözler önüne seren kütüphane daha önce fenomen seri Harry Potter filmlerine de ev sahipliği yapmış. Bodleian Kütüphanelerini ziyaret edebilmeniz için belirli tarihlerdeki turlara önceden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
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Danson House The Bodleian Libraries Hampton Court Palace İngiltere tarihi yerler The Favourite

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