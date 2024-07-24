'Yılın ilk aylarında boşanma rekoru kırıldı' dendi... Murat Akkoyunlu'ya mutlu evliliğin sırrı soruldu! Eşiyle diyaloğu güldürdü

MYNET-Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranında düşüş, boşanma oranında ise artış görüldü. TÜİK verilerine göre son 2004-2023 yılları arasında boşananların sayısında yüzde 89'luk artış gözlemlendi.

Boşanma oranlarındaki bu artış yıllara meydan okuyan evliliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu'ya soruldu.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI EŞİNE SORDU

Akkoyunlu'ya 'nasıl koruyorsunuz bu mutluluğunuzu?' sorusu yönetildi ve ünlü oyuncu 'bunun sırrını ben bilmiyorum ki' diyerek soruyu eşine yöneltti.

Esra Akkoyunlu ise 'karşılıklı saygı ile olacak bir şey' diyerek yanıt verdi.

Esra Akkoyunlu'ya ayrıca Murat Akkoyunlu'nun ev işlerine yardım edip etmediği de soruldu. Esra Akkoyunlu 'hayır ev işlerine yardım etmiyor' dedi.

ARALARINDAKİ DİYALOG GÜLDÜRDÜ

Eşinin bu cevabını beğenmeyen Murat Akkoyunlu 'yapıyorum ya. kendi bölgemi temizliyorum' diyerek esprili bir yanıt verdi. Ünlü çift arasındaki bu diyalog güldürdü.