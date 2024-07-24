MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Yılın ilk aylarında boşanma rekoru kırıldı' dendi... Murat Akkoyunlu'ya mutlu evliliğin sırrı soruldu! Eşiyle diyaloğu güldürdü

'Yılın ilk aylarında boşanma rekoru kırıldı' dendi... Murat Akkoyunlu'ya mutlu evliliğin sırrı soruldu! Eşiyle diyaloğu güldürdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşananların sayısı 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre yılın ilk üç ayında boşanma oranlarının arttığı kaydedildi. Boşanma oranlarındaki artış ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu'ya soruldu. Mutlu evliliğin sırrını eşi açıkladı.

MYNET-Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranında düşüş, boşanma oranında ise artış görüldü. TÜİK verilerine göre son 2004-2023 yılları arasında boşananların sayısında yüzde 89'luk artış gözlemlendi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Boşanma oranlarındaki bu artış yıllara meydan okuyan evliliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu'ya soruldu.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI EŞİNE SORDU

Akkoyunlu'ya 'nasıl koruyorsunuz bu mutluluğunuzu?' sorusu yönetildi ve ünlü oyuncu 'bunun sırrını ben bilmiyorum ki' diyerek soruyu eşine yöneltti.

akkoyunlu

Esra Akkoyunlu ise 'karşılıklı saygı ile olacak bir şey' diyerek yanıt verdi.

esra akkoyunlu

Esra Akkoyunlu'ya ayrıca Murat Akkoyunlu'nun ev işlerine yardım edip etmediği de soruldu. Esra Akkoyunlu 'hayır ev işlerine yardım etmiyor' dedi.

ARALARINDAKİ DİYALOG GÜLDÜRDÜ

Eşinin bu cevabını beğenmeyen Murat Akkoyunlu 'yapıyorum ya. kendi bölgemi temizliyorum' diyerek esprili bir yanıt verdi. Ünlü çift arasındaki bu diyalog güldürdü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Dondurmanın fiyatını açıkladı, CHP'li belediyelere patladı! Bodrum, Çeşme...Dondurmanın fiyatını açıkladı, CHP'li belediyelere patladı! Bodrum, Çeşme...
Anahtar Kelimeler:
Murat Akkoyunlu boşanma
En Çok Okunan Haberler
e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok

İkinci el otomobil de galericiler tarih verdi! 100 bin lira...

İkinci el otomobil de galericiler tarih verdi! 100 bin lira...

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.