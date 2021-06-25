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Yılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmiş

25.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin, iş insanı Kerem Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluştu. Eski sevgilisini gören Yiğit Marcus Aral olay çıkardı. Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı. Bu olayın ardından yeni bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Yılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmiş

Ünlü manken Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.

Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.

Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia! Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı kavga mı etti?Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia! Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı kavga mı etti?

Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.

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Bu konu gündeme bomba gibi düşmüşken ortaya olay bir fotoğraf çıktı.

Ekran Alıntısı

Timelessmagg iddiasına göre Marcus eski sevgilisi Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı’nın yemek yendiği masaya oturup önce selfie çekmiş daha sonra ise Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize atmış.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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