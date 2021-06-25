Yılın olayı! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yla önce oturup selfie çekmiş

Ünlü manken Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.

Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.

Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.

Bu konu gündeme bomba gibi düşmüşken ortaya olay bir fotoğraf çıktı.

Timelessmagg iddiasına göre Marcus eski sevgilisi Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı’nın yemek yendiği masaya oturup önce selfie çekmiş daha sonra ise Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize atmış.

