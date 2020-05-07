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Yılın transfer bombası patlıyor! Gökhan Gönül ve Mehmet Ekici

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelirken, Beşiktaş yönetimi Mehmet Ekici'ye onay verdi.

Gelecek sezon kadrosunu kurmaya çalışan Fenerbahçe, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül ile anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki sağ beke sözleşmesi bitmeden resmi olarak teklif götürmeme kararı alırken takım kaptanı ve gelecek sezonda sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu işi sıkı tutuyor. Gökhan Gönül ile sürekli iletişim halinde olan Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşturmak istiyor. Son olarak Gökhan ile 1 saati bulan telefon görüşmesi gerçekleştiren Emre Belözoğlu, gelecek sezonun sözünü alarak mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşıyor.

MEHMET EKİCİ BEŞİKTAŞ'A

Fenerbahçe'de kadroda yer almakta sıkıntı yaşayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın radarında. Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için takıma katmak istediği yerli oyuncular arasına Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi aldı. Sarı-lacivertli forma ile karşılaşmalarda kendisine istediği ölçüde yer bulamayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın bu yaklaşımına sıcak bakıyor.

(DHA)


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