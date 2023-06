Yılkı atlarının Toroslar’ın yeşil çayırlarında görsel şöleni

Toroslar’ın, Akdeniz ile İç Anadolu’yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan ve belgesellere konu olan Eynif Ovası’nın yeşil çayırlarında yeni doğan yavruları ile doğaya ayrı bir güzellik katan atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Yılkı atları ise ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşıyor. Gruplar halinde yavruları ile aile halinde yaşayan yılkı atlarının yeni doğan yavruları ve kavgaları kameralara yansıdı, vahşi yaşamları dron ile görüntülendi.

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası’nda yaşayan ve her yıl yavrulayarak sayıları bin 200’ü bulan yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Su ve yiyecek sorunu yaşamayan ve zamanla çoğalan atların sürü halinde geziyor. Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkati çeken bölgenin "vahşi güzelliği" diye nitelendirilen yılkı atları, Eynif’in turizm potansiyeli olarak da görülüyor. Toroslar’ın, Akdeniz ile Anadolu’yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası’nda özgürce dolaşan atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığı ve bu atlar Osmanlı’nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyu olarak biliniyor. Bu ovada serbestçe dolaşabiliyorlar.

“ÖZGÜRLÜKLERİNE DÜŞKÜNLER”

Sayıları her yıl artan yılkı atları su aramak için bir araya geliyor. Özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen yılkı atları, kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyor. Yılkı atlarını fotoğraflamak isteyenler de uzaktan fotoğraflayabiliyorlar. Antalya’nın isyankar çocukları onlar. Her mevsim doğadalar. Yazın tozun içinde, kışın karda, baharda suda benzersiz bir görsel şölene tanıklık etmek isteyenlere 90 bin dönümlük Eynif Ovası’nda yaz kış özgürce koşan yılkı atlarıyla tarifsiz bir görsellik sunuyor.

Özgürlüklerinden taviz vermeyen yılkı atları 10-12 attan oluşan gruplar halinde dolaşıyor. Bu grupların liderleri bir erkek olurken, diğerleri ise kısraklardan oluyor. Kışın zor şartlarında ve kurtların saldırılarına karşı bu şekilde mücadele eden yılkılar, kışları çam ormanlarının altlarını sığınak olarak kullanıyorlar.

Antalya’dan Eynif Ovası’na yılkı atlarını görmeye gelen Alper Uyan, yılkı atlarını haberlerde izlediğini ve özellikle onları izlemeye geldiğini söyledi. Ovaya eşsiz bir güzellik kattığını anlatan Uyan, “Haberlerde sürekli izliyordum. Özellikle buraya yılkı atlarını izlemeye geldim. Çok büyük ovanın içerisinde bu atları görmenin mutluluğunu yaşadım. Antalya’nın doğa turizmi açısından burası inanılmaz bir yer. Geldiğimde şansımdan burada yüzlerce yılkı atları ile karşılaştım. Gerçekten inanılmaz bir güzellik. Tüm doğaseverlerin burayı görmesini isterim. Bizlerin onları izlemesi harika bir olay. Burası yaklaşık 90 bin dönüm bir arazi. Yılkı atlarının yavruları ile dolaşması, ayrıca gruplar halinde aileler halinde dolaşması ve iki ailenin reislerinin birbirleri ile kavga etmelerinin görüntüsünü izlemek çok güzeldi” dedi.